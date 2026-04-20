Slušaj vest

Ekipa Gorice pada bez padobrana i na putu je da ispadne u treću ligu Slovenije, pošto na šest kola do kraja ima devet bodova manje od bezbednog mesta na tabeli.

Jedan navijač je tokom utakmice protiv Beltinca iskazao nezadovoljstvo tako što je udarcima nogom lomio stolice.

Gorica je kao domaćin imala tri gola zaostatka, a navijač, koji je bio potpuno sam na tribini je izazvao prekid utakmice.

Sudija nije dozvolio da se nastavi igra dok se gledalac ne smiri, a fudbaleri su u neverici gledali kako jedan čovek lomi stolice.

Pogledajte ovu bizarnu situaciju:

I, kao da je to malo trglo domaće fudbalere. U kratkom vremenskom periodu su stigli do dva pogotka, ali nisu mogli više od toga pa je utakmica završena pobedom gostiju rezultatom 3:2.

Gorica je nekadašnji, višestruki osvajač prvenstva Slovenije, kao i Kupa ove zemlje.

Bonus video: