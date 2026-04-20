Horor scene mogli smo da vidimo u Paragvaju i to na fudbalskom stadionu za vreme velikog derbija između ekipa Olimpije i Sero Portenja.

Meč je čak i prekinut posle stravičnog sukoba navijača i policije i nastavljen je tek posle pola sata.

Tuča navijača i policije na meču Olimpija - Sero Portenjo u Paragvaju Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Haos je počeo na severnoj tribini, a policija je ka navijačima ispaljivala i projektile i gumene metke, te su pucnji odjekivali stadionom. Grupa navijača je jednom policajcu oduzela štit, te je nastao potpuni haos. Huligani su štit pokazivali kao trofej, a organi reda reagovali su bačenim suzavcem koji je zahvatio i ostale tribine, ali i sam teren.

Pojedini igrači su bacali flašice vode na tribine kako bi pomogli svojim navijačima kada su videli šta se dešava.

Snimci nasilja sa ovog meča su zastrašujući i uznemirujući. Na jednom se vidi kako navijači hvataju policajca, vuku ga niz stepenice i više puta ga udaraju u glavu. Na drugom se prikazuje druga grupa navijača koja pokušava da tom policajcu pomogne.

Prema izveštajima, trojica policajaca su prebačena u bolnicu, a težina njihovih povreda nije poznata javnosti.

Takođe, agencija ABC otkrila je kako je jednoj trudnici pozlilo i kako je pokazivala znake kolapsa posle izbačenog suzavca. Ona je fotografisana dok su joj pomagali da napusti mesto događaja, sa majicom preko nosa.

Pogledajte i vi neke od snimaka stravičnih scena iz Paragvaja.

