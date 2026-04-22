Klub iz Birmingema saopštio je da će radovi na severnoj tribini biti ubrzani, što će tokom naredne sezone smanjiti kapacitet stadiona na oko 37.000 mesta.

Aston Vila se trenutno nalazi na četvrtom mestu Premijer lige i na dobrom je putu da izbori plasman u Ligu šampiona, što bi značilo i najmanje četiri domaće utakmice u glavnoj fazi takmičenja.

Tokom Evropskog prvenstva 2028, koje će zajednički organizovati zemlje Velika Britanija i Irska, Vila Park će biti domaćin četiri utakmice, uključujući i jedan duel osmine finala. Stadion je već bio jedan od domaćina Evropskog prvenstva 1996, kada je ugostio i jedan meč četvrtfinala.

Iz kluba navode da će završetak radova u jednoj sezoni smanjiti dugoročne smetnje." "Ovim tempom radova ograničavamo uticaj na samo jednu sezonu, umesto da se projekat razvlači na dve“, poručili su iz Aston Vile.

Ove sezone, utakmice Premijer lige na Vila Parku pratile su posete od oko 43.000 gledalaca, dok je nedavni meč protiv Bolonje u četvrtfinalu Lige Evropa gledalo 41.662 navijača.