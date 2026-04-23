U fudbalskom klubu Komo ne kriju zadovljstvo radom mladog španskog stručnjaka Seska Fabregasa.

Sportski direktor kluba Karlalberto Ludi istakao je da je Španac centralna ličnost čitavog projekta i neko oko koga se gradi identitet tima.

"Fabregas je stub našeg kluba. Oduvek sam smatrao da je poseban – poseduje ambiciju i energiju kakvu retko srećete. Imamo isti pogled na fudbal, ali i na vrednosti koje želimo da gradimo. Verujem da ćemo još dugo sarađivati, jer je odnos koji imamo obostrano značajan", poručio je Ludi.

Fabregas je na klupu Koma stigao krajem 2023. godine kao privremeno rešenje, dok je radio na sticanju trenerske licence. Ipak, vrlo brzo je pokazao potencijal – tim je pod njegovim vođstvom završio kao drugoplasirani u Serie B i izborio promociju u Serie A.

Nakon što je formalno ispunio sve uslove za samostalan rad, u leto 2024. godine potpisao je četvorogodišnji ugovor sa klubom.

Dobri rezultati nisu prošli nezapaženo, pa su za talentovanog stručnjaka zainteresovani brojni velikani.

Ipak, u Komu ne strahuju od odlaska svog trenera.

"Nikada nismo bili zabrinuti da ćemo ga izgubiti. Naravno, fudbal je nepredvidiv, ali verujemo u odnos koji gradimo i u svakodnevni rad koji nas povezuje", dodao je Ludi.

Komo ove sezone beleži odlične rezultate – nakon 33 kola u Serie A zauzima visoko peto mesto sa 58 bodova.