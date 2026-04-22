Slušaj vest

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Pančeva Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je tako propustila priliku da matemački odbrani titulu prvaka Srbije i osvoji deveti uzastopni šampionski naslov.

Crveno-beli sada imaju 79 bod, 14 više od drugoplasiranog Partizana, a 16 od Vojvodine na trećem mestu, pet kola pre kraja šampionata.

U narednom kolu u nedelju od 18 časova Crvena zvezda u večitom derbiju dočekuje Partizan.

Strelci za crveno-bele bili su Bađo u 20 i Enem u 60. minutu. Pogotke za Železničar postigli su Knežević u 20, i Džasper u 36. minutu.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Prvo poluvreme se otvorilo kako smo želeli i kako smo spremili, imali smo dva na dva sa Brunom i Enemom, posle smo dali gol, a onda smo imali ležernost, to je ono što se meni ne sviđa i ne sme da se dešava u Zvezdi. ja sam tako odrastao u Zvezdi, imali smo priliku da osvojimo titulu danas, zašto ostaviti za sutra nešto, to je bar za mene tako, danas je trebalo da bude sveti dan, rekao je Stanković i nastavio u istom tonu:

"Ležernost, stići ću, neko drugi će umesto mene, to je bio problem. Drugo poluvreme je primer kako treba da se igra, izjednačili smo, mogli smo da damo i drugi gol. Ali i Železničar kao što sam rekao, nije izjendačenje, nije hit, momci sistematski rade. Žao mi je, ali ako već imaš, onda ispoštuj taj DNK-a Crvene zvezde, to je ono što mi je zasmetalo", objasnio je Stanković.