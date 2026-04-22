Jedini gol postigao je Erling Haland u petom minutu.

Siti ima 70 bodova i vratio se na prvo mesto na tabeli prvi put od avgusta, gde je zamenio ekipu Arsenala.

Obe ekipe imaju po 21 pobedu, sedam remija i pet poraza i istu gol-razliku, s tim što je Siti postigao više golova 66:29 - 63:26. Ekipa Pepa Gvardiole ove sezone u Premijer ligi ima i bolji međusobni skor od Arsenala.

Barnli je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, ukupno 22. i ispao je iz Premijer lige.

Fudbaleri Bornmuta odigrali su na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Lidsa.

Bornmut je poveo u 60. minutu golom Elija Žuniora Krupija, a Lids je izjednačio autogolom Džejmsa Hila u 68. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Rajan u 85. minutu, a bod Lidsu obezbedio je Šon Longstaf u sedmom minutu nadoknade vremena.

Bornmut je 16. put u ligi odigrao nerešeno i ima 49 bodova na sedmom mestu na tabeli.

Lids je posle 13. remija 15. na tabeli sa 40 bodova i ima devet bodova više i utakmicu više od Totenhema, koji je na 18. mestu prvi u zoni ispadanja.

(Beta)