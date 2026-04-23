''Finale pre finala'' nije opravdalo očekivanja. Porto i Sporting su sinoć igrali bez golova, 0:0, u revanšu polufinala Kupa Portugalije, ali to je rezultat koji je bio dovoljan Sportingu da se plasira u finale, s obzirom da je prvi meč rešio u svoju korist rezultatom 1:0.

Ekipa Porta nije uspela da probije odbrambeni bedem gostiju iz Lisabona koja je uradila ono što je i planirala, a ostala je diskutabilna situacija iz finiša prvog dela igre, kada nije dosuđen penal za Porto, iako je posle šuta Veige, lopta pogodila Debasta u ruku.

Posle meča, trener Porta Frančesko Farioli bio je ljut zbog dekadentne igre protivničke ekipe, a svojim igračima nije imao mnogo toga da zameri.

''Veoma sam ponosan na igru mojih fudbalera. Bilo je očigledno ko je napravio igru i šta su drugi uradili. Nažalost, nismo postigli gol koji smo očigledno zaslužili, ali smo dominirali. Jedanaest igrača Sportinga došlo je ovde da gubi vreme, gušili smo ih u svakom trenutku. Veoma sam ponosan, Porto se vratio!

Pokušali smo sve, sa svim što smo imali. Dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Ovde smo da ponovimo priču koju imamo jasnu od početka sezone. Trošim energiju komentarišući šta se dešava, ali znamo kako je... Imamo posao koji treba da završimo, hajde da se fokusiramo na to'', poručio je Farioli, aludirajući na borbu za šampionsku titulu u kojoj Porto mnogo bolje stoji, sa sedam bodova više od drugoplasirane Benfike na četiri kola do kraja sezone.

Protivnik ekipe Sportinga u finalu kupa biće poznat večeras, kada će svoj revanš-meč odigrati Toreirense i Fafe, a prvi duel je završen rezultatom 1:1.

