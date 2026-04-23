IGRAČ OTEO ČUVENOM SUDIJI ŽUTI KARTON I ZAPALIO GA NASRED KRCATOG VEMBLIJA! Pogledajte scenu koja je ostavila u neverici 90.000 ljudi!
Igrač kojem je pokazan žuti karton je imao zanimljivu reakciju kojom je iznenadio sve na prepupnom Vembliju.
Situacija postaje zanimljivija ako se zna da je sudija u pitanju - čuveni Mark Klatenburg.
Radi se o humanitarnoj utakmici u kojoj su igrali "kontent kreatori". Engleska grupa "Sajdmen" koja je preko Jutjuba stekla planetarnu mega popularnost organizator je humanitarnih utakmica već nekoliko godina, a nedavno je odigrana jedna pred rasprodatim tribinama kultnog stadiona u Londonu.
A, pred 90.000 ljudi viđena je i zanimljiva scena kada je Klatenburg pokazao žuti karton Maksu Fošu, još jednom Jutjuberu.
Foš je oteo karton Klatenburgu iz ruke, a onda ga zapalio poput mađioničara. Naravno, takav potez je ostavio sve prisutne u šoku.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Inače, na ovogodišnjoj utakmici je prikupljeno preko sedam miliona evra koji će biti prosleđeni u humanitarne svrhe.
Bonus video: