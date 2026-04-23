Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić zadovoljan je viđenim na ovom meču uprkos što njegov tim nije pobedio.

"Deluje da su i jedan i drugi trener igrali na nulu, pa šta se desi u napadu. Šteta zbog toga. Na terenu su bili vrhunski ofanzivci i očekivao sam otvoreniju utakmicu. Publika je sigurno želela da vidi šanse i golove. Ipak, kapa dole obojici trenera – razmišljali su pragmatično. Ima još mnogo da se igra, razlika je mala i takav pristup je razumljiv. Mislim da smo bili za nijansu bliži pobedi, ali ne toliko da bih bio nezadovoljan", rekao je Zbiljić za "Meridian Sport".

Vojvodina već pravi planove za leto i evropske kvalifikacije, uz jasnu želju kada je u pitanju naredni korak.

"Više bih voleo da igramo Ligu Evrope. To govorim i kao predsednik kluba, ali i kao čovek koji vodi Zajednicu Superlige i Prve lige Srbije, kao i veliki patriota. Smatram da je Vojvodina spremnija za iskorak u Evropi nego Partizan. Ne potcenjujem ih, da ne bude zabune, ali verujem da smo i finansijski i igrački, kao i sa stručnim štabom, spremniji za takav izazov. Miroslav Tanjga je ozbiljan trener i mislim da nam je mesto u Ligi Evrope", poručio je Zbiljić.

Posle ovog kola Partizan je zadržao drugo mesto sa minimalnom prednošću od dva boda u odnosu na Vojvodinu, ali ga već u narednoj rundi čeka najteži mogući izazov – gostovanje Crvenoj zvezdi.

S druge strane, Novosađani će na svom terenu ugostiti Železničar iz Pančeva.