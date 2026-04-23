Kako piše novinar Rudi Galeti, vezista je veoma blizu odlaska na Čizmu, ali ime kluba još uvek nije poznato.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja i Andrej Kostić je kompletirao transfer u Milan, a čini se da bi njegovim stopama mogao i godinu dana stariji saigrač.

Inače, za Ugrešića je bilo interesovanja i iz Premijer lige. Naime, Njukasl je navodno kontaktirao agente mladog fudbalera, a pominjala se i Olimpija iz Marseja.

Ognjen Ugrešić