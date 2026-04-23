Strelci za Radnički bili su Miloš Spasić u 40. i Aleksandr Šestjuk u 43. i iz penala u 60. minutu.

Golove za Javor postigli su Herve Ture u 49. i Aleksa Radonjić u 56. minutu.

Obe ekipe su meč završile sa igračem manje. Prvo je kod Radničkog direktan crveni karton dobio Radomir Milosavljević u 14. minutu, da bi u 31. minutu kod Javora drugi žuti karton zaradio Ibrahim Tanko.

Oba tima su osvojila po 37 bodova i nalaze se među ekipama koje zauzimaju od 10. do 13. mesta na tabeli.

U narednom kolu, Radnički će gostovati IMT-u, dok će Javor u Ivanjici dočekati Napredak.

(Beta)