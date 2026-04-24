Slušaj vest

U okviru istrage o mreži luksuzne prostitucije u Milanu, italijanski istražitelji su u prisluškivanim razgovorima organizatora došli do detalja koji otkrivaju kako je funkcionisao zatvoreni sistem za elitne klijente, među kojima se nalaze i fudbaleri Serije A.

Prema pisanju italijanskih medija, u razgovorima organizatora se u više navrata pominje VIP klijentela i stroga diskrecija, a sadržaj se opisuje u sledećem tonu:

“Večeras dolaze igrači iz Juventusa i Milana, sve mora da bude spremno.”

“Ovo je rezervisano za fudbalere Serije A, niko spolja ne sme da zna.”

“VIP grupa, bez telefona, bez priče.”

“Neki dolaze direktno posle utakmica, sve je već dogovoreno unapred.”

U tim razgovorima, kako navode izvori bliski istrazi, organizatori jasno insistiraju na potpunoj tajnosti i zatvorenom krugu gostiju, uz naglasak da se radi o “posebnim klijentima”.

Takođe se navodi da su pojedini susreti bili tempirani u odnosu na utakmice, pa su učesnici dolazili kasno noću, direktno sa sportskih obaveza. Taj deo šokirao je sve.

U komunikacijama se povremeno pojavljuju i imena poznatih fudbalera, ali u neformalnom kontekstu – kao deo spiskova kontakata ili potencijalnih gostiju, bez bilo kakvih dokaza o krivičnoj odgovornosti.

Italijanski istražitelji i dalje naglašavaju da sama pojava imena u prisluškivanjima ne znači učešće u kriminalu, već da je fokus istrage isključivo na organizatorima mreže i njihovoj zaradi od posredovanja.

Pogledajte fotografije sa jednog od mečeva Juvea i Milana:

Juventus - Milan Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia