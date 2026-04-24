Slušaj vest

U nastavku velike istrage o mreži luksuzne prostitucije u Milanu, italijanski istražitelji su, prema navodima medija, došli do još jednog šokantnog detalja – komunikacija između organizatora nije bila direktna, već šifrovana.

Prema pisanju italijanskih izvora, u prisluškivanim razgovorima i porukama korišćeni su kodni izrazi i interne šifre kako bi se prikrili identiteti VIP klijenata, među kojima se navodno nalaze i poznati fudbaleri.

Umesto imena, u komunikaciji su navodno korišćeni termini poput:

- "Gosti iz Serije A" / značilo je da dolaze VIP klijenti i da se mora garantovati potpuna diskrecija
- "Ekipa sa severa" / odnosilo se na tačno određeni tim i njegove igrače sa severa Italije
- "Večernji VIP paket" / uključuje večeru i hotelsko druženje posle
- "Posle utakmice" / sve se dešavalo brzopotezno posle meča

Na taj način, organizatori su pokušavali da izbegnu direktno pominjanje imena i ostave što manje tragova u komunikaciji.

