TAJNE ŠIFRE FUDBALERA U LANCU PROSTITUCIJE: Ovo su misteriozni kodovi, jedan je urnebesan
U nastavku velike istrage o mreži luksuzne prostitucije u Milanu, italijanski istražitelji su, prema navodima medija, došli do još jednog šokantnog detalja – komunikacija između organizatora nije bila direktna, već šifrovana.
Prema pisanju italijanskih izvora, u prisluškivanim razgovorima i porukama korišćeni su kodni izrazi i interne šifre kako bi se prikrili identiteti VIP klijenata, među kojima se navodno nalaze i poznati fudbaleri.
Umesto imena, u komunikaciji su navodno korišćeni termini poput:
- "Gosti iz Serije A" / značilo je da dolaze VIP klijenti i da se mora garantovati potpuna diskrecija
- "Ekipa sa severa" / odnosilo se na tačno određeni tim i njegove igrače sa severa Italije
- "Večernji VIP paket" / uključuje večeru i hotelsko druženje posle
- "Posle utakmice" / sve se dešavalo brzopotezno posle meča
Na taj način, organizatori su pokušavali da izbegnu direktno pominjanje imena i ostave što manje tragova u komunikaciji.