Fudbalski klub Partizan saopštio je da je danas na stadionu u Humskoj počela prodaja ulaznica za 179. večiti derbi i gostovanje Crvenoj zvezdi.

Kako se navodi, navijačima Partizana je namenjena samo južna tribina stadiona "Rajko Mitić".

"Prodaja karata počela je danas, od 10 časova. Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara. Prodaja je isključivo na blagajnama stadiona

Partizana, odvijaće se u petak i subotu u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a na dan utakmice, u nedelju, od 10 časova do početka utakmice. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument", saopštili su "crno-beli".

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 18 časova Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije i 179. večitom derbiju.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 79 bodova, dok je Partizan drugoplasirani sa 65.

Ukoliko ostanu neporaženi, "crveno-beli" će obezbediti devetu uzastopnu i 37. titulu šampiona države.