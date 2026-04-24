Prepuna sala u Palati umetnosti Madlena, tokom 12. Pro Femina konferencije, bila je mesto razgovora kakav se u srpskom sportu retko čuje. Preko 300 žena — majki, liderki i onih koje donose ključne odluke u porodici — po prvi put je imalo priliku da čuje priču o ženskom fudbalu bez filtera. Fokus nije bio na tabelama, već na zdravlju, biologiji i mentalnoj snazi koja stoji iza svake pobede.

Novi teren: Tamo gde se menjaju pravila

Fudbalski savez Srbije svesno je iskoračio iz tradicionalnih okvira i nastupio pred publikom koja ženski fudbal do sada uglavnom nije pratila. Projekat „Šampionke zdravih navika“, podržan od strane UEFA, predstavljen je upravo onima koji odlučuju o budućnosti devojčica — njihovim mamama. Jer promena svesti ne počinje na stadionu, već u kući.

Foto: Nebojsa Parausic/© MN press, all rights reserved

Hormoni nisu tabu — oni su ključno znanje

Prof. dr Svetlana Vujović, jedan od vodećih endokrinologa u Srbiji, donela je na panel naučnu težinu koja se ne ignoriše. Njena poruka je bila hirurški precizna: „Cena uspeha ne sme biti zdravlje.“

Istraživanja pokazuju vezu između hormonskog statusa i stabilnosti prednjeg ukrštenog ligamenta — praćenje ciklusa nije „ženska priča“, već preventivna medicina. Dr Vujović je istakla i opasnost kasnih treninga: kasni treninzi kradu vreme za dubok san — jedino vreme kada se luči hormon rasta. Sve ostalo je gubljenje dragocenog vremena za razvoj.

Karakter „tvrde glave“

Selektorka Lidija Stojkanović podelila je svoje iskustvo iz sveta u kojem su žene dugo bile manjina:
„Na Pro-licenci sam bila jedina žena među tridesetoro polaznika — među njima mnogi od najeminentnijih srpskih fudbalera. Nikada nisam osetila da mi tu nije mesto, jer sam verovala u svoj cilj. Fudbal nije samo muški sport, ne krivi noge devojčicama, fudbal jača karakter. Ključ je u podršci porodice — moji roditelji nisu birali sport umesto mene, oni su mi bili vetar u leđa da izaberem ono što volim.“

Intelektualna elita na terenu

Psiholog tima Marijana Mladenović razbila je stereotipe o fudbalerkama kao devojkama koje zanima samo lopta:
„Naše reprezentativke su zrele, obrazovane mlade žene. Mnoge od njih su završile fakultete i projektuju svoju budućnost daleko izvan sportskih terena. One ne traže izgovore, one ne žive u mraku društvenih mreža. One su primer profesionalizma koji prevazilazi granice sporta.“

Poruka za budućnost

Panel u Madleni poslao je jasnu poruku: ženski fudbal je prostor u kojem se razvijaju buduće liderke! Emocija ovde nije slabost, ona je pogon. Snaga nije u surovosti, već u znanju i balansu. Sala može biti slobodna u 10 uveče, ali hormonski sat ne čeka. Čuvajmo našu decu tako što ćemo im pružiti znanje, podršku i pravo na san.

