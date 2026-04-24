UMRO BIVŠI REPREZENTATIVAC (40): Tragedija potresa svet fudbala! Kolabirao na treningu, nisu uspeli da ga reanimiraju
Nekadašnji reprezentativac Nigerije u fudbalu, Majkl Eneramo (40), preminuo je u petak ujutru.
Kako navode lokalni mediji Eneramo se srušio tokom treninga nakon čega je preminuo.
Pokušaji da ga reanimiraju nažalost nisu bili uspešni, navodi portal "SCORENigeria".
Majkl Eneramo Foto: FETHI BELAID / AFP / Profimedia
Eneramo je najveći deo svoje karijere proveo igrajući za turske klubove Sivaspor, Bešiktaš, Karabukspor, Bašakšehir i Manisaspor.
Igrao je za nigerijski Lobi Stars, tuniski Esperans, alžirski Alžer, Al Šabab i Al Etifak iz Saudijske Arabije i kiparski Turk Očagi.
Za seniorsku reprezentaciju Nigerije je igrao 11 puta i postigao je tri pogotka.
