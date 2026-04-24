Nekadašnji reprezentativac Nigerije u fudbalu, Majkl Eneramo (40), preminuo je u petak ujutru.

Kako navode lokalni mediji Eneramo se srušio tokom treninga nakon čega je preminuo.

Pokušaji da ga reanimiraju nažalost nisu bili uspešni, navodi portal "SCORENigeria".

Majkl Eneramo Foto: FETHI BELAID / AFP / Profimedia

Eneramo je najveći deo svoje karijere proveo igrajući za turske klubove Sivaspor, Bešiktaš, Karabukspor, Bašakšehir i Manisaspor.

Igrao je za nigerijski Lobi Stars, tuniski Esperans, alžirski Alžer, Al Šabab i Al Etifak iz Saudijske Arabije i kiparski Turk Očagi.

Za seniorsku reprezentaciju Nigerije je igrao 11 puta i postigao je tri pogotka.

