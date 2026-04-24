Strahinja Pavlović sa velikim uspehom igra za Milan i ovo je jedna od njegovih najboljih sezona u karijeri.

Srbin je neizostavan u startnih 11 "roso-nera", a trener Masimilijano Alegri ne može da zamisli poslednju liniju Milana bez Strahinje Pavlovića, koji je ove sezone odigrao 33 utakmice za klub u svim takmičenjima, od toga 29 u Seriji A.

Ne bi da se seli iz Milana - Strahinja Pavlović Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Alegri daje slobodu

- Alegri mi daje slobodu da idem napred i pomognem ekipi. To je jednostavno oduvek bio moj stil i volim to da radim. Pomaže mi što igram i kao spoljni štoper u formaciji sa trojicom u odbrani. Kada bismo igrali sa četvoricom, bilo bi mi dosta teže. Znam da to nervira golmana Manjana. Stalno mi viče da ostanem pozadi - otkrio je Strahinja Pavlović za "Tutosport" i dodao:

- Sviđa mi se što Alegri razgovara sa nama. Vidi se da zna kako se gradi tim. Promenio je dosta toga i zaista je sjajan. U odnosu na prošlu godinu, sada svi učestvujemo u odbrani i napadu. Bićemo sigurno još bolji. Nadam se da ćemo uspeti da se plasiramo u Ligu šampiona.

Dušan Vlahović i Strahinja Pavlović posle utakmice Juventusa i Milana Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

U nedelju derbi protiv Vlahovića

Strahinja Pavlović spreman je za okršaj sa Dušanom Vlahovićem, kolegom iz srpske fudbalske reprezentacije, u nedelju od 20.45 časova, kada će se na San Siru sastati Milan i Juventus. Ostaje pitanje da li će Dušan Vlahović zbog povrede biti u protokolu za nedeljni duel, ali je jasno da će Pavlović biti u startnih 11.

- Stalno se čujem sa Vlahovićem. Gotovo svaki dan. I pre dolaska u Italiju sam se konsultovao sa njim, ali i Nikolom Milenkovićem i Aleksom Terzićem. Da li bi Dušan dobro došao Milanu? Nije pitanje za mene... Mogu da kažem da je veliki igrač i da kada je u formi je bez dileme najbolji špic u Seriji A. I među najboljima na svetu. Teško ga je čuvati i na treningu. I na utakmici, igrao sam protiv Dušana već u Italiji. Baš je nezgodan.

Zanimalo je kolege iz Italije odakle Pavloviću takve ofanzivne sposobnosti.

- Kada sam bio dete igrao sam kao centarfor i "desetka". Mislim da mi to pomaže danas u ofanzivi. U Srbiji bih možda i mogao ponovo da promenim poziciju i igram napred, ali u Italiji teško. Prvo su me vratili na beka, pa na štopera. Nije mi se to svidelo, ali sam shvatio da je to moj put.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

U Milanu je super

Čelsi je spreman da za Srbina iskešira 40 miliona, ali...

- Sviđa mi se Milano... Ljudi, navijači, moda i naravno hrana. Nadam se da ću ostati još dugo ovde.



Strahinja Pavlović ne može da prežali što Srbija ne igra na SP.

- Boli što ne učestvujemo na Mundijalu. Mnogo boli - rekao je Pavlović, a onda ocenio saigrača iz reprezentacije Aleksandra Stankovića:

- Ale je kao otac... Šalim se, klasična je "šestica". Mlad je, ali deluje kao iskusan. To mi se sviđa.

Uloga oca ga promenila - Strahinja Pavlović Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Sin budući košarkaš

Pavlović je nedavno postao otac.

- Najlepša stvar na svetu. Za mene više ne postoji slobodno vreme. Kad sam kod kuće, želim stalno da budem sa sinom. Supruga radi sav posao, tako da i njoj svaka čast. Tadija ima velika stopala, to je nasledio od tate. Možda će biti košarkaš? Ko zna - zapitao se Pavlović.