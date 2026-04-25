Slušaj vest

Najpoznatiji sajt za fudbalsku analizu i statistiku "Opta Džo" objavio je svoje istraživanje i analizu za najvećeg favorita za nadolazeće Svetsko prvenstvo.

Prema podacima sajta prvi favorit za osvajanje je reprezentacija Španije čije se šanse za osvajanje trofeja procenjuju na nešto više od 16 odsto, na drugom mestu je Francuska sa oko 12 odsto a na trećem mestu je selekcija Engleske sa 11 odsto.

Branilac trofeja reprezentacija Argentine nalazi se tek na četvrtom mestu na listi favorita sa manje od 11 odsto.

Selekciji Hrvatske koja je dva puta stizala do same završnice prvenstva predviđa se tek 17. mesto sa sa tek nešto više od jedan odsto koliko ima i domaćin prvenstva SAD.

Sa druge strane reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je plasman obezbedila pobedom protiv Italije, daju se minimalne šanse i stavljena je na daleko 32. mesto.

1/13 Vidi galeriju BiH - Italija, kvalifikacije za Mundijal Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Na dnu liste su autsajderi Kurasao, Saudijska Arabija, Katar, Haiti i Zelenortska ostrva kojima se ne daju nikakve šanse.

Bonus video: