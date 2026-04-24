Haton je u izjavi za Dejli Mejl rekao da je dobio dijagnozu prošlog aprila i da je u maju podvrgnut operaciji. Rak je rano otkriven, operacija je uspešno prošla, dobro se oporavio i više ne boluje od te bolesti.

"Vest me svakako nije uplašila. Znam da je svako drugačiji, ali moj prvi utisak je bio: 'Biću dobro'. Nisam odmah pomislio da će me to verovatno ubiti. Samo sam pomislio: 'U redu, moraćemo da uradimo ono što moramo' ", rekao je 67-godišnji Haton.

Tokom igračke karijere osamdesetih godina prošlog veka odigrao je 398 utakmica za Totenhem i osvojio Kup Uefa i FA kup. Karijeru je završio u Vest Hemu i Brentfordu, a odigrao je 53 utakmice za reprezentaciju Irske.

Posle igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a Njukasl i Brajton je predvodio do Premijer lige. Takođe, predvodio je Birmingem, Norič, Notingem Forest, kao i selekciju Gane.

On je rekao da želi da iskoristi svoje iskustvo kako bi podigao svest o rizicima.

"Dobio sam veoma dobar savet i sve moguće opcije lečenja i odlučio sam se za uklanjanje prostate. Oporavak je prošao zaista dobro. Prošla je jedna godina od operacije i osećam se dobro. Sve je prošlo veoma dobro. Imam mnogo energije", naveo je Haton.

"Biti aktivan i zauzet je deo mog stanja, ali je takođe bitno i za rehabilitaciju i održavanje aktivnog uma. Veoma sam zadovoljan prognozom i osećanjem posle operacije. U zaista sam dobrom stanju", dodao je Haton.

(Beta)