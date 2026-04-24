Slušaj vest

Iskusni španski fudbalski trener Pep Gvardiola navodno je na meti italijanskog fudbalskog saveza!

Ipak postoji veliki problem, a to je ogroman novac!

Stvar je prosta: Italija i slavni stručnjak bi se mogli dogovoriti. Stvar je i komplikovana: Italija mora da pronađe način da ispuni velike finanijske želje trenera koji u Sitiju prima 24 miliona po sezoni.

Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola

Italijani će u ovoj kompleksnoj misiji igrati na kartu Gvardiolinog senzibiliteta prema Apeninima, jer, na kraju dana, Španac je kroz igračku karijeru igrao u Breši i Romi, govori italijansku, uz to je veliki ljubitelj "kalča".

Mediji u Italiji pišu da Savez ima ideju kako da odgovori na velike finanijske zahteve Gvardiole. Rešenje vide u sponzorstvu sa renomiranim italijanskim brendom "Pumom", koj je takođe povezan i sa Gvardiolom, i koji bi pokrio veći deo plate.

Gvardiola je i dalje pod ugovorom sa Sitijem, fokusiran na završnicu sezone u kojoj bi lako mogao da osvoji još jednu titulu i možda se njome i oprosti od "građana", mada nije najavio odlazak, ali ni ostanak. Tu odluku će saopštiti na kraju sezone.

S obzirom na to da već deceniju sedi na klupi engleskog kluba i zasićenje je faktor koji ga može naterati da prihvati potpuno novi izazov. Na klupskom planu je osvojio sve što se može osvojiti. Da li je vreme za reprezentaciju?

Brazil je na duže staze je krenuo sa Ančelotijem, kao i Engleska sa Tuhelom, a to su reprezentacije koje su želele Pepa, i on njih, međutim tajming nije bio najbolji.

Italija, koja čeka spasioca, sada se raširenih ruku nudi Pepu.

BONUS VIDEO: