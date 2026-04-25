SRCE MI SE CEPA KAD VIDIM KAKO RAZAPINJU PEĐU MIJATOVIĆA: Javio se bivši igrač Partizana i rekao da legendu napadaju oni koji nisu "šutnuli mačku sa praga"
Petar Puača, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Partizana oglasio se pred 179. večiti derbi i izrazio želju da utakmica završi remijem.
Petar Puača ima cenjenu školu fudbala u Novom Sadu, a proteklih godina uspešno sarađuje i sa Crvenom zvezdom i Partizanom.
Podrška Mijatu pre derbi
Čini se da je Petru Puači dobro poznata situacija u FK Partizan. Da je došlo do podele u upravi, gde je na jednoj strani ostao Predrag Mijatović, a na drugoj Rasim Ljajić, Danko Lazović i Milka Forcan. Čini se da će zamršena pozicija dve struje u Humskoj biti rešena na kraju sezone, na skupštini kluba.
- Želim sve najbolje Peđi Mijatoviću, srce mi para što ga razapinju, jednu legendu, najboljeg igrača Partizana svih vremena i divnog čoveka. Legenda Real Madrida, a mi stavljamo ove ispred njega, što nisu šutnuli „mačku s praga” - rekao je Petar Puača za "Sportski žurnal" i nastavio:
Bjeković ga doveo u Humsku
- Naravno, ja sam uvek uz Peđu Mijatovića! O njemu je suvišno govoriti, bio je vrhunski igrač i sportski direktor kluba kakav je Real Madrid. Peđa je jedini koji može da podigne Partizan, iako su protiv njega...
Petar Puača rođen je 14. aprila 1972. u Beogradu. Fudbalom je počeo da se bavi u Bežaniji, jer je živeo u Blokovima na Novom Beogradu, a zatim na kratko prelazi u Partizan. Međutim, ne zadržava se dugo u Humskoj i odlazi u Crvenu zvezdu gde prolazi sve mlađe selekcije.
Međutim kasnije nezadovoljan minutažom Petar Puača prelazi u Partizan na nagovor Nenada Bjekovića. Kod crno-belih takođe nije dobio šansu, i odigrao je samo četiri prijateljske utakmice. Sledi igranje u OFK Beogradu i Obiliću gde je pružao dobre partije u prvenstvu. U decembru 1995. vratio se u Crvenu zvezdu i u svom drugom mandatu sa crveno-belima odigrao 11 utakmica i postigao dva gola.
Igrao u inostranstvu
Potom je Petar Puača igrao u inostranstvu, za švedski Helsinborg i italijanski Kremoneze. Nakon toga se ponovo vratio u Srbiju i igrao za Vojvodinu, a onda i Zetu iz Golubovaca. Kasnije je nosio dres za AEK iz Larnake, Borca iz Čačka i mađarske Njiređhazu.
Bio je član pionirske, kadetske, omladinske, mlade i mediteranske reprezentacije Jugoslavije ali nikada nije zaigrao za A selekciju.