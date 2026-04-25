Ovoga puta nekadašnji čelnik zagrebačkog Dinama je imao burnu reakciju na pomen Josipa Broza Tita.

U svom prepoznatljivom, žestokom stilu, Zdravko Mamić je poručio da "ne da na Tita", pa se obrušio na sve koji pokušavaju da ospore njegov značaj.

"Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Šta ćeš ti, klošaru, koji ne znaš nos obrisati, mene uveravati da je bio Tito ovakav ili onakav. Operi usta benzinom da izgovaraš ime Tito“, rekao je prilikom gostovanja u emisiji "KIDA Show" Mamić, vidno iznerviran, ne birajući reči.

Nije se tu zaustavio, već je dodatno naglasio koliko visoko ceni nekadašnjeg jugoslovenskog lidera.

"Šta je bio, da li je bio bravar, nije bio bravar. Čovek je sedeo za stolom i samo još dva frajera na svetu, koji su predstavljali drugu i treću trećinu sveta, sedeli su s Titom".

Mamić o Vujoševiću

Zdravko Mamić je nedavno, nakon sahrane Duška Vujoševića, govorio o njemu.

"Bez ikakve kurtoazije, prvo bih izrazio svoje saučešće porodici Vujošević, svim ljubiteljima košarke i naravno svim onim reprezentacijama i državama u kojima je on ostavio trag. Mislim da je malo velikana na prostoru na kojem smo mi živeli, na prostoru bivše Jugoslavije, koji su tako ostavili dubok trag u srcima svih građana", počeo je Mamić i nastavio:

"Znači, on je bio čovek od mangupluka, bio čovek duše, čovek naroda, čovek od reči, čovek razvudljiv, uvek na strani rada, etike, morala, prijateljstva... Tako da evo, stvarno moram reći da – nisam ja to sada naglašavao, ali video sam, znate, kad sam video njegovu sahranu, kad sam video onu sliku u dvorani, pa kad sam video one "Grobare" kako pevaju, i ko je sve bio na toj sahrani, to sve govori".

Imao je i zanimljiv predlog.

"On je bio velika osoba i mislim da svi oni predlozi koje je neko rekao sada na skupu da treba u dvorani u Beogradu, treba mu dati spomen-ploču i ulicu u svim gradovima i državama gde je on radio, za primer budućim generacijama".

