Fudbaleri Intera iz Majamija su kao gosti pobedili Solt Lejk (2:0) uz sjajnu partiju Lionela Mesija.
BLAMAŽA
ČUDESNI MESI URADIO SVE, SAIGRAČ JE TREBALO SAMO DA POSTAVI NOGU! Pogledajte kako se obrukao fudbaler Intera pred golom protivnika
Argentinac je dobio visoku ocenu iako nije upisao ni gol, ni asistenciju, a jedan snimak koji se pojavio nakon utakmice je dobio puno pažnje na društvenim mrežama.
Na snimku se vidi kako Lionel Mesi prolazi pored defanzivca, a potom šalje savršeno dodavanje ka petercu.
German Berterame, napadač Intera se obrukao i užasno je odreagovao pred golom rivala.
