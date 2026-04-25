Fudbaleri Alavesa pobedili su na svom terenu Majorku 2:1, u utakmici 33. kola španskog prvenstva i osvojili važne bodove za opstanak.
ALAVES OSVOJIO VAŽNE BODOVE ZA OPSTANAK: Majorka pala za prekid crnog niza
Alaves je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle devete pobede ima 36 bodova na 15. mestu na tabeli, bod više od Majorke koja zauzima 16. mesto.
Prva u zoni ispadanja na 18. mestu je Sevilja koja ima 34 boda, ali i utakmicu manje.
Kasnije igraju Hetafe - Barselona, Valensija - Đirona i Atletiko Madrid - Atletik Bilbao.
(Beta)
