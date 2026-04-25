Veteranski fudbalski turnir "Belgrade Open Heart" je trebalo da bude događaj koji će okupiti igrače iz raznih evropskih zemalja, ali nažalost ova manifestacija prekinuta je zbog tragedije.

Nažalost, posle jedne od utakmica, jedan igrač je preminuo, prenose beogradski mediji.

Posle jednog meča umro je čovek koji je 1975. godište.

Turnir je prekinut pre četvrtfinala.

Turnir je okupio veterane iz čak osam zemalja. Predstavnike su imali Srbija, Engleska, Portugal, Rumunija, Grčka, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Bugarska.

Na turniru su igrale čak dve reprezentativne selekcije veterana iz Engleske, a turnir se igrao u dve kategorije: 34 plus i 50 plus.

Organizatori turnira su FK Taurunum Veterani, a veliku podršku je pružio Fudbalski savez Beograda. Na turniru se igra u formatu 11 na 11, a bilo je predviđeno da sve utakmice traju 30 minuta.

(Kurir sport/Blic)