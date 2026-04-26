Fudbaleri Čelsija plasirali su se u finale FA kupa, pošto su danas na stadionu Vembli u Londonu u polufinalu pobedili Lids 1:0.

Fudaleri Čelsija Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Nigel Keene / AFP / Profimedia

Strelac pobedonosnog gola bio je Enco Fernandes u 23. minutu, nakon asistencije Pedra Neta.

Čelsi će u finalu igrati protiv Mančester sitija, koji je juče eliminisao Sautempton rezultatom 2:1.

