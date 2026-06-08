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Argentinac je na "Kamp Nou" stigao 2000. godine, prošao kroz "La masiju", odnosno fudbalsku školu Barselone, igrao za C i B tim, pre nego što je 2004. godine debitovao za prvi tim. Ostalo je istorija.

1/9 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Barselone Foto: Alejandro Garcia/EFE, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, EPA/XAVIER BELTRAL

Mesi je sa Barselonom oborio ili postavio mnoge rekorde, mnoge brojke su impozantne, ali uprkos svemu, Barselona nikada nije povukla dres sa brojem 10 u Mesijevu čast.

Mnogi se pitaju zašto.

Povlačenje dresa legende kluba nije neuobičajena praksa u svetu sporta. Svedoci smo da se u NBA svako malo povuče dres neke legende. Ili, kada je fudbal u pitanju, Napoli je povukao Maradonin dres sa brojem 10, isto je uradio Njujork Kosmos kada je u pitanju Pele. Milano je povukao dres Paola Maldinija, a Roma Frančeska Totija...

Međutim, uprkos brojnim zahtevima navijača, Barselona nije mogla da penzioniše Mesijev dres.

I za to postoji valjan razlog. Za mnoge je u pitanju bizarnost, ali je ona i dalje aktuelna.

Pravila španske Primere, odnosno La Lige, jasno navode da igrači u seniorskom timu moraju da dobiju brojeve od 1 do 25. Pri čemu se golmanima dodeljuju brojevi 1, 13 i 25. Svaki klub može da registruje ukupno 24 igrača, uključujući tri golmana.

Tek ako klub odluči da registruje igrača iz rezervnog tima usred sezone, onda mu može biti dodeljen bilo koji broj između 26 i 50.

Isti problem je imao i Real, koji je želeo pre pet godina da penzioniše dres sa brojem četiri u čast Serhija Ramosa.

Za razliku od rigidnog pravila u španskoj ligi, ostale najjače evropske lige dozvoljavaju veću slobodu igračima u odabiru brojeva.