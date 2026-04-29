PSŽ i Bajern iz Minhena odigrali su spektakularan meč u kom je tim iz Pariza slavio sa 5:4 i stekao kakvu, takvu prednost uoči revanša u Nemačkoj.

PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona) Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Bajerna, Vensan Kompani, nije bio razočaran posle poraza. Čak naprotiv - Kompani je bio zadovoljan i to igrom u odbrani!

Vensan Kompani Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia, Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

- Mislim da ste danas videli puno dobre igre u odbrani. Bilo je tu puno intenzivnih duela. Stvar je u tome da su razlike tako male. Postoje samo dva načina na koje možete da igrate fudbal. Prvi je da navalite svom snagom, a drugi je da se potpuno povučete. Nešto između ne možete da igrate protiv igrača ovakvog nivoa. Ovo je bio sudar sličnih ideja. Inače jedan suparnik se povuče i prihvati to da mu protivnik nametne igru. Ovde nijedna ekipa to nije to prihvatila - rekao je Kompani.

Izvor: Kurir sport