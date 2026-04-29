Emilio de Leo je danas selektor reprezentacije Malte, a godinama je bio desna ruka Siniše Mihajlovića i čovek kojeg je čuveni Srbin vodio u sve klubove u kojima je radio.

"Sa Sinišom sam 2008. godine prvi put sarađivao. Slao sam video analize njegovom stručnom štabu, ali bez direktnog kontakta. Tek 2012. godine sam ga upoznao i tada sam jednom mesečno išao u Rim kako bi mi Siniša davao zadatke. Sećam se koliko sam bio stidljiv kad sam ga upoznao. Došao sam sa kompjuterom u ruci, ličio na knjigovođu. Miha je bio u papučama i šortsu. Sećam se da je ležao na kauču i rekao mi da se opustim. Kada je 2012. godine postao selektor Srbije prvi put me je poveo sa sobom i tada sam mu postao desna ruka", rekao je De Leo dodao:

"Doduše, 1998. godine smo se zapravo upoznali. Fotografisao sam se sa njim kada je bio fudbaler Lacija".

Ima dobar odnos sa Ademom Ljajićem i Aleksandrom Kolarovom.

"Ako pričamo o Srbima najviše sam vezan za Ljajića. Mada bih o svakom mogao da napišem knjigu. Eto, i Kolarov me je zvao da mu budem pomoćnik u mladoj reprezentaciji Srbije, ali mi je trebao predah u tom trenutku".

Prisetio se jedne zanimljive situacije sa Mihajlovićem i Ljajićem u glavnoj ulozi.

"Sećam se video-analize kada je Ljajić zadremao. Miha ga je gađao daljinskim. Uspeo je da izbegne, na svu sreću. Obično se samo sa "kumićima" raspravljao".

Otkrio je i zanimljivu anegdotu sa Samjuelom Etoom.

"Eto je svaki dan dolazio drugim automobilom i preskakao treninge. Sećam se da je u nekoliko dana Sinišu upoznao sa dve različite devojke. Obe ih je predstavio kao svoje supruge".

Mihajlović je imao dobar odnos sa fudbalerima, ali je znao i da bude strog.

"Sećam se kada smo u Sampdoriji izgubili od Lacija 3:0, da je tri dana terao čitav tim da iznova i iznova gleda utakmicu. Niko nije smeo da ode. Četvrti dan je Palombo otišao da razgovara sa njim i rekao mu da su shvatili".

Ne pamti po dobrom iskustvo iz Milana.

"Milan je svakako najgore iskustvo. Njegova ideja je bila da se Donaruma lansira. Otkaz koji je dobio bio je nezaslužen i neshvatljiv. I dalje boli. Bili smo peti i u finalu Kupa Italije. Oduzeta mu je šansa da osvoji trofej. Razlog? Eto, možda je Siniša bio malo nezgodan".

Kako mu je Siniša saopštio da je bolestan.

"Siniša neko vreme nije dolazio na treninge, pričao je da ima temperaturu i slično. Onda nam je jednog popodneva sve rekao putem video-poziva. Srce mi se slomilo kada sam čuo. On je bio jači od svih. Sećam se kada se nagnuo kroz prozor bolnice da izgrdi ekipu nakon pobede protiv Breše. Preokrenuli smo, ali smo igrali loše poluvreme. To im je rekao i on. Ali eto, i u tim momentima se borio".

Seća se Mihajlovića kao velikog emotivca.

"Poslednju sliku o njemu imam nakon utakmice sa Specijom kada smo odigrali 2:2, tik pre otkaza. Domaći navijači su mu odali počast. Sećam se da nam je jednom rekao da je došao do te tačke da više nema snage da plače. Verovao je da će pobediti bolest. Učio nas je da ranjivost nije slabost, već vrednost. Video sam ga da plače, čak i kada je bolest bila daleko - u Sampdoriji, Milanu i Torinu".

Ne zaboravlja svog učitelja…

"Pamtim ono što je stalno govorio - Da je sve što ti treba za uspeh već u tebi. Svojoj čerki ću reći da je Siniša otišao kao pobednik", zaključio je De Leo.

