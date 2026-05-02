Lepe voditeljke, uz to fudbalski obrazovane poslednjih decenija postale su sinonim za italijansko fudbalsko prvenstvo.

Eleonora Inkardona, voditeljka na TV stanici DAZN, ponono je privukla veliku pažnju objavom na društvenim mrežama.

Eleonora Inkardona u crnoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Brinet sa Sicilije

Nije tajna da zanosna brineta Eleonora Inkardona voli da istakne svoju figuru i pokaže koliko je zgodna. Ovu 35-godišnju Sicilijanku nedavno su prozvali "najlepšom ženom u Italiji" nakon što je podelila fotografije u elegantnoj crnoj haljini.

Često je nazivaju "novom Diletom Leotom" zbog sličnog puta od šou-biznisa do vrhunskog sportskog novinarstva. Bila je u žiži javnosti i ranije, kao bivša partnerka Mirka Manata, koji je Diletin polubrat, što je dodatno podsticalo poređenja između njih dve. Pored toga što radi kao voditeljka, ona je i influenserka i model, a poslednjih godina postala je jedno od najprepoznatljivijih lica italijanskih sportskih medija.

1/14 Vidi galeriju Eleonora Inkardona Foto: Printskrin/Instagram

Poseta zavičaju

Eleonora Inkardona na Instagramu ima preko 1,4 miliona pratilaca, gde promoviše fitnes, modu i zdrav način života. Svoje fanove nedavno je iznenadila setom fotografija koje je uradila na stadionu nekadašnjeg člana Serije A Katanije, koji se sada takmiči u četvrtom rangu i bori za ulazak u Seriju C.

Televizijska zvezda objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira uz grb Katanije na stadionu "Anđelo Masimino", odevena u crveni sako i suknju, te beli kratki top, čime je istakla trbuh i duge noge.

1/5 Vidi galeriju Eleonora Inkardona Foto: Printskrin/Instagram

Duge noge za igranje

Uz set fotografija Eleonora je napisala:

- Spremna za izlazak na teren.

Eleonora Inkardona rođena je u gradu Raguza na Siciliji i sigurno joj je prijao povratak u zavičaj. Klub Katanija je takođe sa ovog ostrva, a Inkardona je iskoristila priliku da na stadionu pokaže i svoje fudbalske veštine, da u visokim potpeticama šutne loptu prema tribinama.

Od 2024. godine Eleonora Inkardona u vezi je sa veznim fudbalerom Milana i ialijanske reprezentacije Samueleom Ričijem (24). Diplomirala je na Pravnom fakultetu, a pre nego što je ušla u svet medija, pripremala se za karijeru u pravosuđu.

Eleonora Inkardona i Samuele Riči u bazenu Foto: Printskrin/Instagram

Ima ozbiljan privatni biznis

Eleonora je široj javnosti postala poznata 2010. godine kada je učestvovala na takmičenju za Mis Italije. Bila je učesnik i popularnog italijanskog šou-programa "Veline", koji je tradicionalno odskočna daska za devojke koje žele karijeru na televiziji.

Pored rada na televiziji, Eleonora se bavi i preduzetništvom. Vlasnica je prodavnice satova "Private Watch Club". Što se tiče navijačke opredeljenosti, uvek se javno deklarisala kao veliki fan Intera.