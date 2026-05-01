Arsenal i Atletiko Madrid su odigrali nerešeno u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona, a Mikel Arteta nije bio zadovoljan odlukom sudije da poništi penal dosuđen za njegovu ekipu.

Kako stoje stvari, iz londonskog kluba generalno nisu zadovoljni utakmicom u Madridu, a prema pisanju španskih medija Arsenal je uputio zvaničnu žalbu UEFA zbog uslova u kojima je odigran meč na stadionu "Metropolitano".

Pominje se atmosfera na stadionu, ali i zamerke na ponašanje trenera Atletika Dijega Simeonea.

Atletiko Madrid - Arsenal, 1. meč polufinala Lige šampiona 2025/26 Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia

Dodaje se stanje trave na terenu, koja je, kako navode, bila ispod standarda. Delegati UEFA još pre početka susreta morali su da dodatno prekontrolišu teren, koji je ocenjen kao neravan i nepouzdan. Iz Arsenala smatraju da je takva podloga uticala na kvalitet njihove igre.

Revanš je u Londonu u utorak.

