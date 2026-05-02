Legendarni Italijan je u februaru proslavio 59. rođendan, a sada je odlučio da otvori nalog na društvenoj mreži "TikTok".

U prvom snimku koji je objavio, Bađo je prikazao kako žonglira loptom koju je ubrzo snažno šutnuo, a zatim se začuo zvuk razbijenog stakla. Roberto se nakon toga okrenuo prema kameri i sa osmehom rekao:

"Ćao, narode! Od danas sam i ja na TikToku".

Video je za veoma kratko vreme postigao ogromnu popularnost i za jedan dan je skupio blizu 7 miliona pregleda, više od 500.000 "sviđanja" i preko 13.000 komentara.

Bađo je jedan od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena. Osvojio je Zlatnu loptu 1993. godine, a nastupao je za Fiorentinu, Juventus, Milan i Inter.



Hteo da se ubije posle utakmice

Široj publici Roberto Bađo je ostao upamćen i po čuvenom promašenom penalu u finalu Svetskog prvenstva 1994. protiv Brazila. Utakmica je završena bez golova, a Brazilci su u penal seriji pobedili rezultatom 3:2.

Bađo je bio tragičar Italije, pošto je njegov promašaj značio pobedu Brazila.

"Da sam imao nož u tom trenutku, ubio bih se. Da sam imao pištolj, ubio bih se. U tom trenutku želeo sam da umrem. Tako je bilo. Celo Svetsko prvenstvo, ne samo naše utakmice, bilo je pogođeno vrućinom. Bilo je neverovatno. Morali smo se izuzetno truditi, daleko iznad ljudskih mogućnosti, kako bismo mogli igrati. No uprkos svemu, bili smo vođeni strašću i željom za postizanjem rezultata, a mnogi Italijani koji su tamo živeli kao imigranti bili su ponosni na nas. Osetili smo to kao ekipa. To nam je bila dodatna snaga da prevladamo prepreke", rekao je svojevremeno Bađo.

Život otežan bolovima

Čuveni Italijan živi u jednom selu u Vićenci u kući okruženoj gustom šumom, uživa u penziji i ne prati preterano aktuelnosti iz sveta fudbala.

Nažalost, brojne povrede koje je imao tokom karijere ostavile su ozbiljne posledice.

Njegova starija čerka Valetina otkrila je da popularni "Mali Buda" ima ozbiljnih problema sa kolenima.

"Ne znam šta bih dala da ga vidim još 90 minuta na terenu. ali bez bola u kolenima. Nedostaje mi uzbuđenje kada ga vidim kako trči prema golu, dribla, usporava i onda... gol! Ta radost, vrištali smo kao ludi", kaže Valentina i dodaje...

"Nije igrao od odlaska u penziju. Čak i kada igra sa nama u dvorištu, odustane posle drugog driblinga, jer ima jake bolove i boji se da se opet ne povredi".

Ona je otkrila da joj je jako teško da ga gleda takvog.

"Jedna stvar zbog koje stvarno patim je to što ga vidim uništenog sa 57 godina".

Porodica Bađo je tokom 2024. godine prošla kroz veliku dramu pošto su u njen dom upali provalnici u toku utakmice Italije protiv Španije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Roberto im se suprostavio, ali je pretučen i povređen zbog čega je primljen u bolnicu na lečenje i ušivanje. Lopovi su iz kuće odneli vredan nakit, satove i druge dragocenosti.

