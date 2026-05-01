"ĐAVOLI" MISLE NA BUDUĆNOST: Mejnu produžio ugovor sa Junajtedom do 2031.
Fudbaler Mančester junajteda Kobi Mejnu produžio je ugovor sa tim klubom do 2031. godine, saopštio je danas engleski tim.Ovaj 21-godišnji vezni fudbaler član je Junajteda od 2022. godine, a u januaru je trebalo da ode na pozajmicu u Napoli, što je klub odbio.
Za Junajted je odigrao 98 utakmica, postigavši odlučujući gol za pobedu u finalu FA kupa 2024. godine, a iste godine je sa reprezentacijom Engleske igrao finale Evropskog prvenstva.
"Mančester junajted je oduvek bio moj dom, ovaj poseban klub znači sve mojoj porodici. Odrastao sam gledajući uticaj koji naš klub ima na naš grad i uživam u odgovornosti koja dolazi sa nošenjem ovog dresa", rekao je Mejnu, preneo je klub.
Junajted se četiri kola pre kraja Premijer lige nalazi na trećem mestu sa 61 bodom i na korak su od direktnog plasmana u Ligu šampiona naredne sezone.
U sledećem kolu Junajted u nedelju dočekuje Liverpul.