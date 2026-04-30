Međutim pored fantastičnih igara na terenu, mnogima upada u oči njegov privatni život i to iz neverovatnog razloga.

Naime u životu zvezde Arsenala nema skandala, vodi sportski život i dugoj jevezi još od svoje 17 godine.

Međutim "problem" je njegova izabranica Loren Frajer, koja nije ono što bi izabranica poznatog fudbalera "trebalo da bude" - atraktivna devojka.

Loren i Deklan dobili su i sina Džuda, ali kritike ne prestaju na račun njenog izgleda.

Ne izgleda kao žena fudbalera

Mnogi ističu da je poslednjih godina „žena fudbalera“ postala svojevrsna titula koja donosi određenje privilegije, i kada se izgovori to svi očekuju da vide vitku mladu devojku koja oduševljava izgledom. Ipak, Engleski reprezentativac je odlučio da izađe iz tih okvira, a njegov izbor devojke je naišao na veliki broj negativnih komentara.

Naime, reprezentativac Engleske i igrač “Arsenala”, fudbaler Deklan Rajs,, već desetom godina je u vezi sa Loren Frajer, devojkom koja je često na meti uvredljivih komentara zbog fizičkog izgleda.

Njihova ljubavna priča jedna je od najlepših u Premijer ligi, međutim ne sviđa se svima. Prosto je neverovatno da je Deklan Rajs odoleo raznim starletama, silikonskim lepoticama i devojkama sumnjivog morala, koje su na ovaj, ili onaj način u vezi sa velikim brojem fudbalera iz Premijer lige. I to mnogo govori o njemu, kako on shvata život u današnje vreme.

Prava ljubav

Deklan Rajs nikada nije krio svoju ljubav prema Loren Frajer. Često je na društvenim mrežama znao da objavi ljubavne pesme koje piše svojoj devojci. Čak je nekoliko puta umeo i da ih otpeva.

Lorin Frajer bila je uz Deklana Rajsa kada je bio niko, kada je zarađivao sitne pare, oko 3.000 funti nedeljno. Englez irskog porekla zarađuje skoro 12,5 miliona funti po godini. I dalje je sa Lorin.

Loren Frajer je zapravo veoma lepa devojka koja ima 27 godina, a sa fudbalerom je u vezi još od njihove srednje škole. Ipak ono što joj mnogi zameraju jeste višak kilograma, zbog kojih je ona česta meta oštrih kritika, a prozivke su dobile vrhunac pre nekoliko meseci, kada je ona odlučila da obriše sve fotografije sa svog profila uprkos činjenici da je tamo prati skoro 100 000 ljudi.

Rasprava na društvenim mrežama

Tada je jedan anonimni korisnik na društvenoj mreži „X“, objavio fotografije Deklana Rajsa i Loren Frajer, uz ogavan komentar na račun fudbalerove devojke.

„Deklan Rajs je multimilioner, atletski građen, elitni fudbaler visok 185 cm, a ipak se zadovoljio debelom belom devojkom. Više ne razumem ovaj svet!“

Ova objava je ubrzo obrisana sa društvene mreže, a mnogobrojne poznate ličnosti su stale na stranu paru čija ljubavna priča važi za jednu od najlepših u Premijer ligi, pa oštro osudili ovakve komentare, a jedna od njih je bila i rijaliti zvezda Liberti Pul koja je napisala:

„Ona je lepa, ovo je ludo. Što se dogodilo sa slavljenjem različitih tipova tela i prihvatanjem toga kako smo svi individualno napravljeni. Standardi lepote danas su nerealni i svi su poludeli zbog društvenih mreža. Nastaviću da pričam o tome dok ne umrem. Vreme je za promene, ovo ne može da se nastavi“, rekla je ona, a još jedan komentar koji se pronašao na društvenoj mreži „X“, a koji je stao na njihovu stranu glasi.

"Zamislite da birate životnu partnerku na temelju društvenih standarda lepote. Vidi se da imaš sićušni muški ego", "Toliko je toga pogrešnog u ovoj objavi, obriši to", "Vrlo inovativan način da se predstaviš kao neko ko ne zna ni da razgovara sa ženama", samo su neki od komentara na odvratnu objavu na mreži X, koja je obrisana.

„Deklan Rajs je uspešan, profesionalni fudbaler. Ima prelepu devojku, zajedno su od svoje 17. godine. Oni su takođe roditelji predivnog deteta. Srećan je i blagosloven“, poručuju i kažu da „kritičar“ treba da se stidi, pisao je „Daily mail“.

Zapušio usta kritičarima

Deklan Rajs je odgovorio kritičarima.

- Ovo je žena koju volim najviše na svetu, ona je moj izbor, s njom imam porodicu i ona će zauvek ostati moja supruga - rekao je tom prilikom Rajs i stavio tačku na ovu priču.