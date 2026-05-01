Prvi put u istoriji Slovenije, glavni sudija bila je žena.

Utakmicu 33. kola Prve lige između Celja i Bravoje sudila je Aleksandra Česen, koja je time postavila novu prekretnicu na domaćoj fudbalskoj sceni.

Ovo je događaj koji prevazilazi pojedinačnu utakmicu i predstavlja institucionalni pomak u slovenačkom sistemu suđenja. Iako su žene sudije dugo bile uključene u takmičenja nižeg nivoa u Sloveniji, najviša liga je do sada bila isključivo domen muških sudija.

Slovenački slučaj prati razvoj u većim evropskim fudbalskim sredinama. U Nemačkoj je Bibijana Štajnhaus postala prva žena sudija u Bundesligi 2017. godine, gde je potom redovno sudila. Dve godine kasnije, Stefani Frapar je probojno ušla u Ligu 1, a Italija je usledila 2022. godine uključivanjem Marije Sole Ferijeri Kaputi u Seriju A.

U regionu, Ivana Martinčić je već sudila u Hrvatskoj fudbalskoj ligi kao glavna sudija 2021. godine.

Slovenija se tako pridružuje trendu koji se oblikovao u Evropi tokom poslednje decenije, mada sa zakašnjenjem. Razlike između zemalja su uglavnom vremenske, dok pravac razvoja ostaje ujednačen – postepeno uključivanje žena sudija u najviše rangove muškog klupskog fudbala.