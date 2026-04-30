Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

Predsednik FIFA Đani Infantino rekao je na konfresu FIFA u Vankuveru da će Iran igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Delegacija Irana nije bila prisutna, pošto im Kanada nije dozvolila prisustvo, ali je Infantino na početku svog govora pomenuo upravo Iran.

Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prvi čovek svetskog fudbala rekao je pred 210 od 211 delegacija da će "jedina delegacija koja nedostaje videti svoj tim na Svetskom prvenstvu, uključujući i utakmicu u Sijetlu protiv Egipta 26. juna".

"Treba odmah da kažem, da potvrdim zbog onih koji možda žele nešto drugo da kažu, da će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu ove godine. I, naravno, Iran će igrati u Sjedinjenim Američkim Državama. Razlog za to je veoma jednostavan, to je zato što moramo da se ujedinimo. Moramo da okupimo ljude. Fudbal ujedinjuje svet. FIFA ujedinjuje svet".

Iran bi trebao sve tri utakmice da odigra na tlu Sjedinjenih Američkih Država, sa kojima je trenutno u ratnom sukobu. Dve utakmice bi igrao u Los Anđelesu, a treću u Sijetlu.

Iran se nalazi u grupi G. Prvu utakmicu na Mundijalu će igrati protiv Novog Zelanda 15. juna u Los Anđelesu. Šest dana kasnije na istom stadionu rival je Belgija, dok je za 26. jun zakazana utakmica Iran - Egipat u Sijetlu.