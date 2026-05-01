Kako se navodi, radi se o sukobu Alvara Arbeloe i Danija Sebaljosa.

Tenzije su kulminirale tokom sastanka u trening centru "Valdebebas, koji je, navodno, inicirao Sebaljos.

Kako govore neprovereni navodi, nakon razgovora iza zatvorenih vrata, španski fudbaler se vratio među saigrače i izneo šokantne detalje sastanka i otkrio da je od trenera tražio da ga izbaci iz tima.

Još veće iznenađenje izazvala je informacija da je poručio Alvaru Arbeloi da mu se više ne obraća.

Dok detalji sastanka i ono što je fudbaler veznog reda poručio treneru, a nakon toga i saigračima nisu potvrđeni, izvesno je da odnos između igrača i trenera nije na zavidnom nivou.

Sebaljos je već izostavljen iz konkurencije, uprkos tome što nije imao problema sa povredom, što dodatno podgreva spekulacije o njegovoj budućnosti u klubu.

Navodno, vezista je saigračima poručio i da ne želi da ova situacija utiče na ostatak ekipe, ali je svestan da za njega u ovom trenutku nema mesta u planovima stručnog štaba.

Dani Sebaljos je ove sezone igrao na 15 utakmica La Lige, a poslednji nastup je zabeležio 21. februara protiv Osasune.

Imao je problem sa povredom nakon toga, zatim je četiri utakmice presedeo na klupi za rezervne igrače, a protiv Betisa u poslednjem kolu nije bio u sastavu.

