U pitanju je zajednička želja da u budućnosti dođu do samog vrha Premijer lige.

Na dvodnevnom godišnjem sastanku učestvovali su između ostalog predsednik Javnog investicionog fonda Saudijske Arabije (PIF) Jasir Al-Rumajan i manjinski vlasnik Džejmi Ruben, a glavna poruka je da povlačenje fonda iz bogatog projekta LIV u golfu neće uticati na ambicije Njukasla.

"Želja ostaje ista. Cilj je da pokušamo da dođemo do vrha Premijer lige i da konstantno osvajamo što više trofeja. Ne mislim da će se to promeniti dok god je PIF naš vlasnik, delimični ili većinski. Oni su veoma ambiciozni za ovaj fudbalski klub", rekao je Edi Hau, preneo "BBC".

Uprava Njukasla govorila je o ostvarenju tog cilja do 2030. godine, ali Hau priznaje da će biti potrebno vreme kako bi se izgradila potrebna infrastruktura.

Među ostalim kapitalnim ulganjima, očekuje se izgradnja novog, najsavremenijeg trening centra, što će dodatno potvrditi posvećenost vlasnika.

Ove nedelje vođeni su razgovori i o budućnosti stadiona "Sent Džejms Park", a čelnici kluba razmatraju da li da prošire postojeći ili da izgrade nov stadion kako bi dugoročno povećali prihode i smanjili finansijski jaz u odnosu na najbogatije klubove u ligi.

"Oni očigledno mnogo brinu o klubu, sudeći po dugoročnom planiranju koje se sprovodi na više nivoa. Pred klubom su veoma uzbudljiva vremena, bez obzira na kratkoročne rezultate. Dugoročna vizija je jasno postavljena", dodao je Hau.

Hau je istakao i da je zadovoljan podrškom koju je dobio od čelnika kluba.

"Naravno, razumem kako fudbal funkcioniše i znam da moramo da ostvarujemo rezultate. To se nikada neće promeniti", rekao je Hau.

Njukasl naredni meč igra u subotu, kada na svom terenu u okviru 35. kola Premijer lige dočekuje Brajton (16.00).

