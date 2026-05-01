Desetine miliona ljubitelja fudbala širom sveta su pažljivo ispratili svaki minut utakmice PSŽ - Bajern u polufinalu Lige šampiona.

Sa druge strane, Pep Gvardiola, jedan od najboljih trenera svih vremena, nije bio uz mali ekran, već je uživo gledao utakmicu Stokport - Port Vejl koja je, u okviru Lige 1, završena pobedom gostiju rezultatom 2:1.

Trener Mančester sitija je dobio pitanje zbog čega nije gledao prvu utakmicu polufinala elitnog evropskog takmičenja.

"Video sam kalendar i shvatio da igraju PSŽ i Bajern Minhen. Rekao sam sebi: 'Ah, kakva katastrofalna utakmica'. Treneri Luis i Vini nisu dobri, a igrači su stvarno loši", rekao je šaljivo Pep Gvardiola, a potom objasnio zbog čega je u utorak uveče proveo uz treći rang.

"Zaljubljen sam u engleski fudbal, pa sam otišao u Stokport".

PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona) Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Shvatio je šta je propustio.

"Bilo je lepo. To je ono što je fudbal! Fudbal je svuda lep. Bila je to dobra utakmica, a dan kasnije, kada su se sreli Atletiko Madrid i Arsenal, to je bio meč potpuno drugačijeg stila, a opet smo gledali kvalitetan fudbal".

Mančester siti je takmičenje u Ligi šampiona završio u osmini finala porazom od Real Madrida.

"Naš raspored je takav kakav je. Ne možemo da ga menjamo. Više bih voleo da igram polufinale Lige šampiona, ali i kada smo osvajali triplu krunu ili četiri pehara u sezoni, stalno smo imali ovakav kalendar. Moglo bi biti bolje, ali nikada ne očekujem da se nešto završi pre vremena. Prilagodićemo se i ići ćemo utakmicu po utakmicu", rekao je Gvardiola.

