Fudbaleri Mančester sitija gostuju u ponedeljak ekipi Evertona, u utakmici 35. kola Premijer lige.

"Težak protivnik, uvek su to i bili. Biće neobično jer je stari stadion Evertona bio baš poseban i lep, pravi britanski. Voleo sam da idemo tamo, ali radujem se i novom stadionu. Dobro se brane. Dejvid Mojes tačno zna šta treba da radi. Utakmica koju smo igrali na 'Etihadu' odlučena je kroz dve ili tri situacije (2:0), ali tada nismo bili najbolji. Sada smo bolji i nadam se da možemo to da iskoristimo i nastavimo da pobeđujemo, pobeđujemo, pobeđujemo", rekao je Pep Gvardiola na konferenciji za medije.

Siti se uz utakmicu manje nalazi na drugom mestu Premijer lige sa tri boda zaostatka za vodećim Arsenalom, koji u subotu u londonskom derbiju igra protiv Fulama.

Gvardiola je govorio i o zdravstvenom stanju igrača pred meč u Liverpulu.

"Što se tiče Rodrija, ide nabolje. Još uvek nije trenirao sa nama, pa ćemo videti u narednim danima", rekao je on i dodao da Ruben Dijaš napreduje u oporavku, ali da neće moći da zaigra protiv Evertona.

Trener Sitija osvrnuo se i na najavu odlaska odbrambenog igrača Džona Stonsa, koji je za klub iz Mančestera nastupao od 2016. godine.

"Bio je jedno od mojih prvih pojačanja. Sećam se da sam putovao u London da ga prvi put upoznam u kući mog brata. Bio je mlad i veoma je malo igrača koji mogu da razumeju šta smo mi kao klub postigli u ovom periodu zajedno. Bio je daleko najbolji igrač u finalu Lige šampiona u Istanbulu (2023. godine, u pobedi Sitija nad Interom). On je velika ličnost, nadam se da će pronaći fizički ritam kako bi bio potpuno spreman. On je neverovatna osoba i na terenu i van njega", istakao je Gvardiola.

Govorio je trener Sitija i o prvoj utakmici polufinala Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Bajerna, u kojoj je francuski klub slavio rezultatom 5:4.

"To je lepo. To je suština fudbala. Fudbal je takav, svako ima svoj stil. Bila je to dobra utakmica. I Atletiko Madrid protiv Arsenala (1:1) je bila još jedna dobra utakmica. Naravno, kada postigneš devet golova u polufinalu, to je fantastično. Fudbal treba prihvatiti na različite načine", rekao je Gvardiola.

Utakmica između Evertona i Sitija igra se u ponedeljak od 21.00.

