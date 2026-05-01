Partizan se nije proslavio u minuloj rundi protiv Crvene zvezde i posmatrao je kako večiti rival pred njim podiže 37. titulu prvaka zemlje.

Novi Pazar će u subotu od 18.30 časova biti gost crno-belima u Humskoj.

"Posle jako neprijatnog poraza u derbiju, moramo da pokažemo da smo pravi i kako reagujemo posle takvih utakmica. Naš posao je da derbi ne ostavi trag na nas. Poraz u derbiju je prilično osetljiva stvar i može da ima uticaj, ali naravno mi ćemo fokus prebaciti na nadolazeće mečeve", počeo je Srđan Blagojević.

Njih očekuje velika borba sa Vojvodinom za drugo mesto.

"Kada vidimo šta nas očekuje, imamo tesnu borbu sa Vojvodinom, svaka utakmica nam je finalna. Ubeđen sam da nas neizvesna borba čeka do kraja i da ne možemo ni mi ni Vojvodina pobediti sve do kraja".

Zatim je pričao o predstojećem protivniku u vidu Novog Pazara.

"Novi Pazar je imao negativan niz, ali je pre toga imao pet uzastopnih pobeda. Možda im je ovo poslednja šansa da se uključe u borbu za Evropu. Doći će u Beograd sa namerom da nas pobede. Čeka nas jak rival, intenzivan i agresivan. Imaju fizički dobre igrače, individualno kvalitetne, a Camaj im je ozbiljna snaga. Ne mislim da nas čeka lak posao, moramo da uđemo maksimalno koncentrisani", poručio je Blagojević.

