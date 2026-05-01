"Videćemo kakvi će svi biti sutra ujutru, očito nismo imali mnogo vremena za treninge, ali sutra ćemo imati konačne informacije. Kaj i Jurijen su van tima", rekao je Arteta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Arteta je dodao da očekuje da za meč protiv Fulama bude spreman norveški vezni fudbaler Martin Edegor.

Fudbaleri Arsenala dočekaće u subotu ekipu Fulama, u utakmici 35. kola Premijer lige.

Arsenal se nalazi na vodećem mestu Premijer lige sa 73 boda i ima tri boda više, uz utakmicu više, u odnosu na drugoplasirani Mančester siti.

Fulam se nalazi na 10. mestu sa 48 bodova.

Arteta je istakao da je sav fokus na utakmici sa Fulamom, iako njegov tim u utorak u Londonu očekuje revanš polufinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida (1:1).

"Fokus na Fulam i na glad. Glad za takmičenjem, glad za igrom, glad za pobedama. Glad da budemo bliže ostvarenju našeg sna", rekao je Arteta.

Utakmica između Arsenala i Fulama igra se u subotu od 18.30.

(Beta)

Ne propustiteFudbalHAOS U NAJAVI U LIGI ŠAMPIONA! ARSENAL PODNEO ŽALBU UEFA POSLE UTAKMICE U MADRIDU! Sve im je smetalo! Odmah nakon meča su se obratili zvaničnicima
FudbalDA LI JE BIO PENAL ZA ARSENAL? Oglasila se UEFA nakon žalbe iz Londona...
FudbalMULTIMILIONER I NJEGOVA DEVOJKA! Izabranica zvezde Arsenala na udaru zbog svog fizičkog izgleda! Fudbaler kritičarima na najlepši način zapušio usta...
FudbalNOVI UGOVOR ZA KAPITENKU! Arsenal obradovao navijače sjajnim poslom
"BEZ REZULTATA NE MOŽEMO DA SE ODMERIMO SA NAJBOLJIMA" Mijatović za Kurir televiziju: "Igrač mora da bude dobra osoba sa razvijenim takmičarskim duhom" Izvor: Kurir televizija