"Videćemo kakvi će svi biti sutra ujutru, očito nismo imali mnogo vremena za treninge, ali sutra ćemo imati konačne informacije. Kaj i Jurijen su van tima", rekao je Arteta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Arteta je dodao da očekuje da za meč protiv Fulama bude spreman norveški vezni fudbaler Martin Edegor.

Fudbaleri Arsenala dočekaće u subotu ekipu Fulama, u utakmici 35. kola Premijer lige.

Arsenal se nalazi na vodećem mestu Premijer lige sa 73 boda i ima tri boda više, uz utakmicu više, u odnosu na drugoplasirani Mančester siti.

Fulam se nalazi na 10. mestu sa 48 bodova.

Arteta je istakao da je sav fokus na utakmici sa Fulamom, iako njegov tim u utorak u Londonu očekuje revanš polufinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida (1:1).

"Fokus na Fulam i na glad. Glad za takmičenjem, glad za igrom, glad za pobedama. Glad da budemo bliže ostvarenju našeg sna", rekao je Arteta.

Utakmica između Arsenala i Fulama igra se u subotu od 18.30.

(Beta)