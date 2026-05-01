Slušaj vest

Kako je Holanđanin rekao na današnjoj konferenciji za medije, nedeljno gostovanje Liverpula najvećem rivalu dolazi prerano za Salaha (33) koji ima problem sa povredom butnog mišića.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote

"Salah uvek neverovatno naporno radi tokom sezone, kad je u formi i kad je povredjen, kako bi se što pre vratio. Obično se vraća ranije od ostalih igrača. Ima manju povredu i očekujemo da se vrati za poslednji deo sezone, ali ne i za nedelju", rekao je Slot.

Salah je nedavno rekao da će napustiti Liverpul na kraju sezone, kad mu istekne ugovor sa čelnicima Liverpula.

Tanjug