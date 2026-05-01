Slušaj vest

"Svaka utakmica je drugačija i nosi svoje izazove. Moramo sve uzeti u obzir. Moram da razgovaram sa igračima pojedinačno. Nije lako kao igranje Tetrisa. Moramo da osvojimo sva tri boda i istovremeno odmorimo igrače za najvažniju utakmicu u sezoni", rekao je Enrike.

Fudbaleri PSŽ-a dočekuju u subotu ekipu Lorjana, u utakmici 32. kola francuskog prvenstva.

Do kraja prvenstva PSŽ-u je ostalo da odigra četiri utakmice, a na tabeli zauzima prvo mesto sa šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Lans.

Pored obaveza u domaćem prvenstvu, PSŽ u sredu očekuje gostovanje u Minhenu, nakon što su u prvom meču polufinala Lige šampiona na svom terenu slavili sa 5:4.

"Bajern je najteži protivnik otkako sam u PSŽ-u. To je bila fizički najintezivnija utakmica sezone, a i emocionalno je bila veoma iscrpljujuća. Hakimi (Ašraf) je mašina koja uvek igra na neverovatnom nivou, kao da imate tri igrača. Nažalost, neće igrati u Minhenu, ali smo mirni", dodao je Enrike.

Na mesto desnog beka umesto Hakimija trebalo bi da pređe vezni igrač Varen Zair-Emri, ali Enrike strahuje od moguće povrede, kao i u slučaju golmana Matveja Safonova.

Problem sa golmanom je posebno izražen jer je rezervni čuvar mreže Lukas Ševalije povređen, pa postoji mogućnost da u meču protiv Lorjana debituje 19-godišnji golman Renato Marin, koji je prošlog leta stigao iz Rome.

Utakmicu protiv Lorjana mogao bi da počne španski vezni igrač Fabijan Ruis, koji se vratio nakon povrede kolena zadobijene u januaru.

"Fabijan je neverovatan igrač za nas, jedan od najboljih veznih igrača na svetu. Sutra je dobar trenutak da dobije više minuta", rekao je Enrike.

PSŽ će praktično obezbediti titulu prvaka Francuske ako pobede devetoplasirani Lorjan, a Lans kasnije tog dana izgubi od Nice.

(Beta)