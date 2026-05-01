Na jednoj strani nalazi se potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok "drugi blok" čine čelnici predvođeni predsednikom Rasimom Ljajićem i generalnim direktorom Dankom Lazovićem.

Razmena optužbi između zaraćenih struja viđena je sredinom nedelje.

U međuvremenu, u javnosti su se pojavile spekulacije da bi inicijativa "Apel za spas Partizana" mogla da stane uz Mijatovića, a u tom kontekstu pominjana su i imena nekadašnjih igrača poput Zorana Tošića, Đorđa Tomića, Marka Lomića i Antonija Rukavine. Dok se Tošić već javno oglasio sa kritikama na račun aktuelnog rukovodstva, Rukavina ne želi da bude deo bilo kakvih podela.

"Iskreno, ništa me ne interesuje, niti me iko zvao. Nisam ni na čijoj strani, ne znam koje su tu strane u pitanju", rekao je Rukavina za "Sport klub" i dodao:

"Bavim se potpuno drugim poslom. Partizanu želim sve najbolje, sa mnom ili bez mene u klubu. Nisam ni uz jednu stranu, koliko god da ih postoji, dve, tri ili pet, stvarno ne znam i ne ulazim u to", poručio je bivši reprezentativac Srbije.