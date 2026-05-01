Slušaj vest

Totenhem je prošlog vikenda ostvario prvu pobedu u Premijer ligi u 2026. godini, ali je ekipa i dalje u zoni ispadanja, sa dva boda manje od bezbedne zone.

Londonskom timu će borba za opstanak biti otežana, pošto su se povredila dvojica važnih igrača Ćavi Simons i Dominik Solanke.

Ukoliko Vest Hem pobedi Brentford, Totenhem bi bio na pet bodova od crte, ali De Zerbi nema vremena za negativnosti.

On se na konferenciji za novinare odgovorio novinaru Skaj Sportsa.

"Gledao sam Vas na televiziji, ali to nije polemika. Čuo sam: 'Nemoguće je (ostati u ligi)'. Mi plačemo, svi pričaju: 'Ispali smo iz lige'. Nismo još. Moramo da umremo na terenu, a da bismo umrli na terenu, moramo da izgubimo utakmicu. Pre nego što izgubimo, moramo da igramo i moramo da se borimo. Imamo dva boda manje od Vest Hema, a i oni moraju da odigraju tešku utakmicu", rekao je De Zerbi.

"Nije najbolji trenutak za nas, težak je i naporan trenutak. Ali gubitnici plaču, gubitnici misle negativno. Ne želim da meni bliski ljudi plaču ili da razmišljaju drugačije od mene", dodao je on.

Italijanski 46-godišnji trener ne želi negativne misli u ekipi.

"Najvažniji izazov je da utišamo taj glas u nama. U igračima, u stručnom štabu i navijačima. Taj glas proizvodi negatvine misli i govori da nemamo sreće, da imamo previše povreda, izgubili smo Ćavija Simonsa, on je u poslednje dve utakmice bio jedan od najboljih i najvažnijih igrača", rekao je.

"Da naš lekarski tim nije dovoljno dobar, da teren stadiona ili trening centra nije dobar, da je nemoguće pobedili dve ili tri utakmice uzastopno, pošto nismo ostvarili mnogo pobeda u 2026. To su sve negativne stvari i glupost pošto želim da zadržim fokus na nas i kvalitet mojih igrača", dodao je De Zerbi.

Totenhem će u nedelju u Birmingemu igrati protiv Aston Vile.

"Igraćemo protiv jedne od najboljih ekipa u ovom trenutku u Premijer ligi. Mnogo poštujem (Unaja) Emerija kao trenera, ali ako Totenhem pobedi na Vila Parku, to nije čudo. Možda ćemo izgubiti ali imamo kvalitet da pobedimo i to nije čudo. Moramo da budemo pozitivni i srećni jer radimo u velikom klubu", ocenio je De Zerbi.

"Ako su Solanke i Simons povređeni, možemo da igramo sa (Randalom) Kolo Muanijem, (Matisom) Telom, Rišarlisonom i oni nisu lošiji igrači. Oni imaju drugačije karakteristike ali su veoma dobri igrači. Imamo Pedra Pora, (Rodriga) Bentankura (Žoaa) Palinju, (Konora) Galagera. I zbog svega toga nemam dovoljno vremena da slušam takve stvari", rekao je De Zerbi.

(Beta)