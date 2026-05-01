Barselona je prošle sezone eliminisana od Intera nakon trilera u polufinalu, a ove od Atletiko Madrida u četvrtfinalu takođe nakon dramatičnog dvomeča.

Nedavno je izjavio da će mu posao u Barsi biti poslednji u karijeri, ali taj kraj će biti odložen za dve godine.

Naime, on i klub su dogovorili produžetak saradnje. Novi ugovor će biti duži za godinu dana od prethodnog, koji je isticao 2027. godine. Novi će biti do 2028. sa opcijom produžetka na još jednu sezonu.

Flik je od dolaska na 112 utakmica ostvario 85 pobeda, a pored titula šampiona Španije osvojio je i jedan Kup Kralja kao i dva Superkupa Španije.

Ugovor bi uskoro trebalo da odobri i njegov agent Pini Zahavi, koji naredne sedmice dolazi u Barselonu. Osim Flikovog potpisa, Zahavi će sa upravom razmotriti i status Roberta Levandovskog, čiji ugovor ističe u junu.