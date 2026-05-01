Tare smatra da će Modrić "odlučiti srcem" i da će ostati još godinu dana na "San Siru".

"Mislim da će ostati u Milanu", rekao je Tare, a prenosi "Gazeta delo Sport".

Modrić je stigao u Milano prošlog leta, nakon što mu je istekao ugovor sa Real Madridom.

"Imao je i druge ponude, ali je želeo da ispuni svoj san da igra za Milan. Njegov dolazak je bio veoma važan, takođe s obzirom na njegov mentalitet", rekao je Tare.

Hrvat je ove sezone odigrao 36 utakmica za Milan i pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou.