Predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž rekao je danas da "ima mnogo pitanja o kojima treba razgovarati", po povratku iz Kanade, gde nije prisustvovao godišnjem kongresu Fifa održanom u četvrtak u Vankuveru.

Generalni sekretar Fife Matijas Grafstrem pozvao je iransku delegaciju u sedište svetske kuće fudbala i dao rok za sastanak najkasnije do 20. maja, rekao je izvor agencije Asošiejted pres.

Taj datum za sastanak u Cirihu je tri nedelje pre nego što bi reprezentacija Irana trebalo da doputuje u SAD, u svoju bazu u Tusonu u Arizoni, gde će boraviti uoči utakmica koje će igrati u Inglvudu i Sijetlu.

"Naš stav je da ćemo uskoro imati sastanak sa Fifom", rekao je Tadž iranskim medijima.

Fudbalska reprezentacija Irana bi, prema rasporedu, trebalo da igra u Inglvudu protiv Novog Zelanda 15. juna i 21. juna protiv Belgije, a grupnu fazu bi trebalo da završi 26. juna u Sijetlu utakmicom protiv Egipta.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je početkom marta da zbog rata ne bi bilo prikladno da Iran učestvuje na Mundijalu, iz bezbednosnih razloga. SAD i Izrael napali su Iran 28. februara.

Iranski zvaničnici su zatim objavili da reprezentacija neće igrati na turniru koji se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku, ali je fudbalska reprezentacija saopštila da niko ne može da je spreči da učestvuje.

Fudbalski savez Irana je potom tražio da svoje utakmice igra u Meksiku, ali je predsednik Fifa Đani Infantino u više navrata rekao da se raspored takmičenja neće menjati i da će Iran igrati u SAD.

Tramp je u četvrtak uveče u Beloj kući potvrdio stav Infantina: "Ako je Đani to rekao, to je u redu".

(Beta)

