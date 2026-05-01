Fudbaleri Pize ispali su iz Serije A, pošto su u utakmici 35. kola izgubili na domaćem terenu od Lečea 1:2.
Fudbal
PIZA ISPALA IZ SERIJE A: Porazom od Lečea optutovali u niži rang
Slušaj vest
Leče je poveo golom Lameka Bande u 52. minutu, a četiri minuta kasnije izjednačio je Mehdi Leris.
Pobedu Lečeu doneo je Valid Šedira u 65. minutu.
Piza je ispala iz lige, nakon što se prošle sezone vratila u elitni rang prvi put posle 34 godine. Ekipa ima 18 bodova na poslednjem 20. mestu na tabeli.
Posle osme pobede u ligi Leče je prvi van zone ispadanja, na 17. mestu sa 32 boda i ima četiri boda više i utakmicu više od Kremonezea, koji je prvi ispod crte.
(Beta)
Reaguj
Komentariši