Slušaj vest

Leče je poveo golom Lameka Bande u 52. minutu, a četiri minuta kasnije izjednačio je Mehdi Leris.

Pobedu Lečeu doneo je Valid Šedira u 65. minutu.

Piza je ispala iz lige, nakon što se prošle sezone vratila u elitni rang prvi put posle 34 godine. Ekipa ima 18 bodova na poslednjem 20. mestu na tabeli.

Posle osme pobede u ligi Leče je prvi van zone ispadanja, na 17. mestu sa 32 boda i ima četiri boda više i utakmicu više od Kremonezea, koji je prvi ispod crte.

(Beta)

Ne propustiteFudbalBOMBA SA APENINA - JUVENTUS DOGOVORIO TRANSFER: "Stara dama" plaća 40.000.000 evra i krade igrača Interu!
Aleksandar Stanković i Džoel Ordonjez
FudbalGOLEADA U SERIJI A: Šest pogodaka u remiju Lacija i Udinezea
Lacio, Komo, Serija A
FudbalMREŽE SU MIROVALE! Bez pogodaka u duelu Fiorentine i Sasuola
profimedia-1094479979.jpg
Fudbal"VUČICA" I DALJE SANJA LIGU ŠAMPIONA: Roma slavila protiv Bolonje u gostima
profimedia-1073521056.jpg

Prekinuto obraćanje Zlatibora zbog haosa Izvor: YouTube/ZlatiborPress